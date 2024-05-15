Hatay'da Ambulansın da Bulunduğu Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da Ambulansın da Bulunduğu Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Hatay\'da Ambulansın da Bulunduğu Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulansın da bulunduğu 3 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

15.05.2024 20:05
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulansın da bulunduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. 01 KE 946 plakalı ambulans, 31 YM 142 plakalı otomobil ve 01 BSB 55 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmayla araçlarda bulunan Rıfat Ş., Mustafa E., Muhammed C., Kadir E. ve Berkan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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