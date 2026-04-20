Hatay\'da Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Defne ilçesinde Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY