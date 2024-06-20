Hatay'da aracın bahçeye uçtuğu kaza anları güvenlik kamerasında

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Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kazada aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi İçmeler yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen 80 HG 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye götürüldü. Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY