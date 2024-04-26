Hatay\'da aracıyla istinat duvarından uçan kadın sürücü yaralandı

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Hatay'da mesai yolunda aracıyla 5 metrelik istinat duvarından uçan kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi mevkii EXPO yolunda meydana geldi. S.G. idaresindeki 31 AZP 780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metrelik istinat duvarından uçarak zeytin bahçesine düştü. Kazada araçta yalnız bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın sürücünün iş yerine gittiği esnada kaza geçirdiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. - HATAY