Hatay\'da Araçtan Akan Yağ Motosiklet Sürücülerine Zor Anlar Yaşattı

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Hatay'da araçtan akan yağ yolda ilerleyen motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. Motosiklet sürücülerinin kazayla burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesinde sıklıkla trafik yoğunluğunun yaşandığı ve ilçe yollarının kesişme noktası olan Habibi Neccar kavşağında zaman zaman trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. Kuzeytepe Mahallesi mevkisinde bulunan kavşakta geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada; seyir halde olan otomobilin çukura girmesiyle karteri delindi ve yola yağ akmaya aktı. Yağ akan yoldan ilerleyen motosiklet sürücüleri ise zor anlar anlar yaşadı. Motosiklet sürücülerinin kazayla burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına yasındı.

"Motosikletli sürücüler, karteli patlayan bir aracın arkasında kayarak kafasını kaldırıma vurdu"

Kavşakta sıklıkla kazaların yaşandığını ifade eden Ali Meftunzade, "Günlük 3 veya 5 kaza yapıyor. Hafriyat kamyonları araçların üzerine çıkıyor. Araçlar çok hızlı geçiyor. Burada çok aşırı bir kaza problemi çoğalmaya başladı. Burada dün 4 tane motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Karteli patlayan bir aracın arkasında kayarak kafasını kaldırıma vurdu ama çok şükür durumları iyi" dedi.

"Aracın karterinden yağ yola aktı ve arkadan gelen motosiklet araçları kaydı"

Habibi Neccar kavşağı çevresindeki oto yıkamacıda çalışan Mehmet Kanat, "Araç Habibi Neccar kavşağına doğru geçerken yoldaki çukura düştü. Çukura düştüğü için aracın karteri patladı. Aracın karterinden yağ yola aktı. Arkadan gelen motosikletler yağı görmedikleri için kaydılar. Yağdan 2 veya 3 motor kayarak düştü. Sürücülerin durumlarını bilmiyorum ama biz de hemen gidip yolu yıkadık" ifadelerini kullandı. - HATAY