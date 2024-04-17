Hatay'da Aranan 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay\'da Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan aranan M.O.A. ve uyuşturucu suçundan aranan F.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.04.2024 13:24
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan iki şahsı yakaladı. Hırsızlık suçundan aranan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.A. ile uyuşturucu suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.Ö., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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