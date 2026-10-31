Hatay\'da aranan hükümlü, 2 yıl 1 ay hapis cezası nedeniyle yakalanıp tutuklandı

Hatay'da aranan hükümlü, 2 yıl 1 ay hapis cezası nedeniyle yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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