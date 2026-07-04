Hatay\'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Hatay'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekipleri tarafından Antakya'da yakalandı.

Antakya'da gözaltına alınan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - HATAY