Hatay\'da Asansörde Mahsur Kalan Anne ve Kızını İtfaiye Kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir binanın dış cephesindeki asansörde mahsur kalan anne ve kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephesinde yer alan asansörde arıza yaşandı. 3'üncü kattaki evinden aşağı inmek için asansörü kullanan anne ve kız çocuğu, asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, asansörde mahsur kalan anne ve kız çocuğunu merdiven yardımıyla kurtardı. - HATAY