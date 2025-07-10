Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir binanın dış cephesindeki asansörde mahsur kalan anne ve kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephesinde yer alan asansörde arıza yaşandı. 3'üncü kattaki evinden aşağı inmek için asansörü kullanan anne ve kız çocuğu, asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, asansörde mahsur kalan anne ve kız çocuğunu merdiven yardımıyla kurtardı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Asansörde Mahsur Kalan Anne ve Kızını İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?