Hatay\'da askerlere yangın güvenliği eğitimi verildi

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Hatay'da itfaiye ekipleri tarafından vatani Mehmetçiğe yangın güvenliği üzerine eğitim verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı personeli yangın güvenliği eğitimlerini sürdürüyor. İtfaiye ekipleri tarafından; 8. Komando Tugayı Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Kışlası'nda vatani görevini yerine getiren Mehmetçiklere ve rütbeli personele yangın güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerde; yangın türleri, müdahale yöntemleri, yangın tüpü kullanımı, kişisel koruyucu kıyafetler ve temiz hava solunum cihazı kullanımı gibi önemli başlıkları ele alındı.

Ayrıca, tugaya ait itfaiye arazözü ile olası yangınlara müdahale ve su takviyesi konularında bilgi paylaşımı yapıldı. - HATAY