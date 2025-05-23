Hatay\'da Balıkçı Kalp Krizi Geçirdi

Hatay'da denize açıldığı esnada kalp krizi geçiren balıkçı teknede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Dörtyol ilçesi açıkları Dörttaş mevkiinde yaşandı. Balık tutmak için teknesiyle denize açılan 71 yaşındaki Bestami Yüksel kalp krizi geçirdi. Balıkçının kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları tekneyi karaya yanaştırdı. Sağlık ekiplerinin teknede yaptığı müdahaleye rağmen Yüksel kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. - HATAY