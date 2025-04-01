Hatay'da Beyaz Eşya Tamir İş Yeri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Alevlere teslim olan iş yeri kullanılamaz hale geldi

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde alevlere teslim olan beyaz eşya tamiri yapan iş yeri, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde mahallede beyaz eşya tamiri yapan işyerinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan işyerinin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı işyeri kullanılamaz hale geldi.