Hatay\'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'da bir evde çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Yangını fark eden ikamet sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle tüm evi sarmadan söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluştu.. - HATAY
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