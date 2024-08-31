Hatay\'da depo olarak kullanılan çadır yanarak kullanılamaz hale geldi

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Hatay'da vatandaşların depo olarak kullandığı çadır, içindeki eşyalarla birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.

Antakya İlçesi Arpahan Mahallesi, Arpahan Sokak'ta meydana gelen bahçe yangınında alevler, depo olarak kullanılan çadıra sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etse de çadır kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki bahçelere sıçramadan sönürüldü. - HATAY