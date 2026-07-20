Hatay\'da cenaze karışıklığı: 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç\'ın cenazesi yanlış aile tarafından defnedildi

Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morgunda yaşanan cenaze karışıklığı sonrası 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, diğer aile tarafından yıkanıp, namazı kılınıp Erzin'de defnedildi. Cenaze karışıklığı ile ilgili soruşturma yürüten savcılık kararıyla Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi Erzin'den alınıp Antakya'ya getirilerek aileye teslim edildi ve yeniden defnedildi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp krizinden ölen Kırlangıç'ın cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öğle saatlerine doğru Kırlangıç'ın cenazesini teslim almaya gelen aileye morgda görevliler tarafından cenaze teslim edildi. Ailesi Kırlangıç'a veda etmek için cenaze torbasını açtıklarında babalarının cansız bedeniyle değil de başka bir cansız bedenle karşılaştılar. Ailenin durumu yetkilileri bildirmesi üzerine yapılan kontrollerde; cenazenin Erzin ilçesinde yaşayan İ.Ü.'ye ait oldu anlaşıldı. Erzin'de yaşayan şahsın ailesinin, kendi cenazeleri sanarak Kırlangıç'a ait cenazeyi aldıkları ve defnettikleri ortaya çıktı. Babalarının yerine bir başkasının cenazesinin kendilerine teslim edilmesine ve yaşanan karışıklığa Kırlangıç ailesi tepki gösterdi. Ailenin tepkileri artarken süreç hızlandırılarak Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, defnedildiği mezarlıktan çıkartılarak Erzin Devlet Hastanesi morguna alındı. Haber üzerine babalarının cenazesini almaya giden Kırlangıç ailesi, cenazeyi akşam saatlerinde alarak ertesi sabah Serinyol Mahallesi Mezarlığı'na defnetti. Kırlangıç'ın cenazesi yıkanıp cenaze namazı kılınarak defnedildiği süreçte, karşı aile cenazenin kendi babaları olmadığını fark edemediler. Karışıklığın diğer aile tarafından fark edilmemesine anlam veremeyen Kırlangıç ailesi, olayla ilgili sorumlu kişiler hakkında şikayette bulanacaklarını söylediler.

"Karşı aile; babamın cenaze namazını kılmış, cenazeyi yıkamışlar ve defnettikleri süreçte cenazenin kendi babalarının olmadığını fark etmemişler"

Karşı ailenin babasının cenazesini yıkayıp cenaze namazını kıldırdıklarını söyleyen Servet Kırlangıç, "Olay babamızın cenazesini üniversite hastanesinden almak için gittiğimizde başladı. Bize verilen cenazede babamızın olmadığını fark ettik. Dün akşam saatlerinde babamın cenazesini, Erzin Devlet Hastanesi morgundan teslim aldık. Bu süreci hızlandıran yetkililere ve Şehit Özen Karakoluna teşekkür ederiz. Aslında bu olay buraya kadar gelmemeliydi. Görevli işini düzgün yapsaydı burada olmayacaktık. Bu olay olduğu için çok üzgünüm. Babamın cenazesini, sabah Serinyol Mahallesi Mezarlığı'na defnettik. Babamızın cenazesine kavuştuğumuz için biraz acımız dindi. Üniversite hastanesinin büyük bir ihmalinin olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin olmasından üniversite hastanesi sorumludur. Bizden sonrakiler bu acıyı yaşamasınlar. Bizi arayıp Erzin Devlet Hastanesi'ne gidip cenazeyi aldık. Karşı aile babamın cenaze namazını kılmış, cenazeyi yıkamışlar ve defnetmişler. O esnada bile aile, cenazenin kendi babalarının olmadığını fark etmemişler. Bu nasıl bir şeydi anlamıyorum. Babalarını tanımıyorlar" dedi.

"Babamızın olduğunu kesinleştirdikten sonra Antakya'ya getirdik ve sabah da cenazemizi defnettik"

Babalarının cenazelerini akşam teslim alıp sabah defnettiklerini ifade eden Bülent Kırlangıç, "Babamızın olduğunu kesinleştirdikten sonra Antakya'ya getirdik ve sabah da cenazemizi defnettik. Bu süreçte bizi yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Keşke yaşanmasaydı çok üzücü bir durumdu. Biz istiyoruz ki başka kimsenin canı yanmasın. Karşı aile gelip babalarını tanımaması nasıl bir olaydı anlamadık. Babamın cenazesini yıkamışlar, cenaze namazını kıldırmışlar, babamdan helallikte istemişler. Bu süreçler yaşanırken aile, babalarının olmadığını anlamıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY