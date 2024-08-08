Hatay'da çıkan bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, İskenderun İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede yangın çıktığını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?