Hatay'da çıkma araç parçası satan iş yerleri denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 12 iş yerine idari işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren oto çıkma iş yerlerine yönelik olarak uygulama yapıldı. Uygulamada 5 iş yeri denetlenirken, 55 kişi sorgulandı. Hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. yakalandı. Uygulamalarda; 2 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 5 iş yerinin alım satıp belgesi olmadığı ve 5 iş yerinin alım satımlara ilişkin kayıt tutmadığı tespit edildi. Kurallara uymayan iş yerlerine gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY