Hatay'da yol kenarına devrilen cipin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da yol kenarına devrilen cipin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı

Hatay\'da yol kenarına devrilen cipin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı

Hatay-Gaziantep karayolu Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araç hurdaya döndü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

17.02.2024 00:00
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Hatay'da yol kenarına devrilen cipin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Hatay- Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 34 EPT 002 plakalı Hyundai marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırlarken, sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da yol kenarına devrilen cipin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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