Hatay\'da Çocuğa Otomobil Çarptı

Hatay'da koşarak karşıdan karşıya geçen çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY