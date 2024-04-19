Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan denetimlerde 2 şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlanmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda, Reyhanlı ilçesinde durdurulan İ.O. ve M.Y. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 1 Adet kurusıkı tabanca, 60 adet 9mm fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Denetimlerde Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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