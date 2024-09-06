Kumsalda Batan Minibüs Kurtarıldı

Hatay'da deniz kıyısında kumsala batan minibüs, itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun süren uğraşıyla kurtarıldı.
Samandağ İlçesi Çevlik Mahallesi, Çevlik Sahil yolunda kumsala batan araç sahibi durumu 112 itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Çevlik Müfrezesi ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabasıyla araç çekilerek kurtarıldı. Araç sahibiyse rahat mefes aldı. - HATAY
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