Hatay\'da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs kurtarıldı

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs cankurtaran tarafından kurtarıldı.
Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde serinlemek için denize giren şahıs boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi, denizdeki şahsın imdadına yetişti. Karaya çıkartılan şahsa sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan şahıs kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - HATAY
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