Alevlere teslim olan depo küle döndü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan depo yanarak küle döndü.

Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bulunan depoda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedende dolayı çıkan yangında depo, kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevler içerisinde kalan deponun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı depo, kullanılamaz hale geldi. - HATAY