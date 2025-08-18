Hatay\'da Depo Olarak Kullanılan Çadır Yangında Kül Oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen yangında depo olarak kullanılan çadır kül olurken, alevler bahçeye de sıçradı.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle de depo olarak kullanılan bir çadırda yangın çıktı. Çıkan yangın çadırın yan tarafında bulunan bahçeye de sıçradı. Çadır sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında yanan çadır kül oldu. - HATAY