Hatay\'da depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği Rende Esenpark Evleri\'nde dava açıldı

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Hatay'da depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği Rende Esenpark Evleri'ne ilişkin soruşturma tamamlanarak, 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'ndeki 9 katlı Rende Esenpark Evleri yıkıldı. Enkazda, 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuksuz sanıklar, binanın müteahhidi A.S.R, proje ve uygulama denetçisi İ.S., kontrol elemanı H.A. ile tutuklu sanıklar statik proje müellifi C.T., yapı denetim sorumlusu G.T, proje ve uygulama denetçisi M.K. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi. İddianame, Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - HATAY