Hatay\'da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde alevlere teslim olan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede depremzede ailenin yaşadığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Depremzede ailenin kaldığı konteyner, kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangından dolayı herhangi bir yararlanma ve can kaybı yaşanmadı. - HATAY