Hatay'da depremzede konteynerinde yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'da depremzede konteynerinde yangın çıktı

Hatay\'da depremzede konteynerinde yangın çıktı

Hatay'ın Payas ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı bireysel konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda konteynerde maddi hasar meydana geldi.

28.02.2024 10:24  Güncelleme: 10:29
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Hatay'ın Payas ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı bireysel konteynerde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı bireysel konteynerde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonrası konteynerde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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