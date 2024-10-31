Hatay'da Dereye Uçan Araçta 2 Yaralı

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Dereye uçan araçtaki 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya çevreyolu Orhanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 RE 899 plakalı FORD marka hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada; araç sürücüsü S.D. ve araçta bulunan S.D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 2 şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.