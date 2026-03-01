Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrilerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; gece saatlerinde Kırkhan ilçesi Güzelce mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle otomobil yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Hatay'da Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı
