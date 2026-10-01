Hatay'da dorseden taşan hurda demir yüzünden tır sürücüsüne 3 bin TL ceza verildi - Son Dakika
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Hatay'da dorseden taşan hurda demir yüzünden tır sürücüsüne 3 bin TL ceza verildi

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Hatay\'da dorseden taşan hurda demir yüzünden tır sürücüsüne 3 bin TL ceza verildi
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Hatay'da Antakya-İskenderun yolunda hurda demir yüklü tırın dorseden taşacak biçimde trafiğe çıkması, diğer sürücüleri endişelendirdi. Trafik ekipleri, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerden tırı ve sürücüsünü belirleyerek 3 bin TL ceza kesti.

Hatay'da dorsenin üzerinden taşacak şekilde hurda demir taşıyan tır, trafikteki diğer araç sürücülerini tedirgin etti. Polis ekiplerince tır sürücüsüne ceza uygulandı.

Antakya - İskenderun yolunda trafikte seyir halinde olan tır, aşırı hurda demir yüküyle trafiğe çıktı. Yürekleri ağza getiren tır, trafikte cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik şube müdürlüğü ekipleri sürücüyü ve aracı tespit etti. Araç sürücüsüne karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmaktan 3 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
İskenderunOtomobil3. SayfaGüvenlikAntakyaGüncelTrafikHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da dorseden taşan hurda demir yüzünden tır sürücüsüne 3 bin TL ceza verildi - Son Dakika
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