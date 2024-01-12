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Hatay'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan boş arazide elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, kimliği 1987 doğumlu Mahmut Kurt olan kişinin cansız bedenini morga kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay\'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
12.01.2024 - 16:42,
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Hatay'da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan boş arazide elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden şahsın, 1987 doğumlu Mahmut Kurt olduğunu tespit etti. Kurt'un cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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