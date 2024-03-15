İskenderun\'da Elektrikli Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet çalan hırsız, çaldığı araçla birlikte yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipler tarafından 7 Mart tarihinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi F.K. 13 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliden çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheli F.K. hakkında Adli işlem yapıldı. - HATAY
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Kırıkkale'de yapılan kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası ve 80 adet şarj aleti ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Bartın'da sık sık yaşanan sel felaketlerini önlemek amacıyla Bartın Irmağı çevresinde camdan duvar örülüyor. Yaklaşık 5 tonluk baskıya dayanıklı 5 santimetre kalınlığındaki camların montajına başlandı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 500 milyon TL'lik proje çerçevesinde yürütülen proje çalışmaları, bu yıl da süratle devam ediyor.
Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu, 5'i çocuk, 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'un ifadesi tamamlandı. Cihantimur, Aci ailesiyle bağlantı kurduğunu ve kayıplar için üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca, Cihantimur, Aci ailesine destek olacağını ve oğlunun Türkiye'ye gelerek hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Sakarya'da yapılan operasyonda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Mal sahibi olduğunu beyan eden şahıs, etlerin sucuk yapılarak piyasaya sürüleceğini itiraf etti. Etler imha edilirken, şüpheliler serbest bırakıldı.
Tekirdağ Çorlu'da yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye ve motosiklet sahibine para cezası uygulandı.
Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu (SETMOG), Salihli ilçesinde güvenli motosiklet kullanımını sağlamak amacıyla moto kuryelere kask, yelek ve eldiven hediye etti. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG işbirliğiyle 20 moto kuryeye eğitim verildi ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı. Eğitimin ardından 5 sürücüye reflektörlü yelek, 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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