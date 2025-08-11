Hatay\'da Ev Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Önlem amaçlı soğutma çalışmaları ilerleyen saatlerde devam etti. - HATAY