Bayram günü yangın afetini yaşadılar
Bayram günü yangın afetini yaşadılar

Bayram günü yangın afetini yaşadılar
22.03.2026 12:40  Güncelleme: 12:46
Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında eşyaları küle dönen Zeynep Sünbül, yatalak eşiyle zor dönemler yaşadığını belirterek destek beklediklerini ifade etti.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında eşyaları küle dönen ev sahibi kadın, bayram günü yaşadıkları afette eşyalarının küle döndüğünü söyledi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan Zeynep Sünbül'e ait müstakil evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin yandığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı Sünbül'e ait evde maddi hasar oluşurken, yangından eşyaları küle dönen Sünbül, yatalak eşiyle zor günler yaşadıklarını söyledi.

Evinde çıkan yangından dolayı eşyaları küle dönen Zeynep Sünbül, "Sabah saat 10.00 sıralarında yağmurdan dolayı elektrik arkından evimde yangın çıktı. Evimde hiçbir şey kalmadı, durum bu şekilde ve eşim de yatalak. Bu bayramda başımıza gelmeyen kalmadı. Evimize ve eşime destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Kumlu, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram günü yangın afetini yaşadılar - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bayram günü yangın afetini yaşadılar - Son Dakika
Advertisement
