Hatay'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Aşırı sıcaklarla birlikte Hatay'da yılanlar, insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye başlandı. Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde eve yılan girdiğini fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
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