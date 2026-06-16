Hatay'da Feci Kaza: Motosiklet Dönüş Yapan Araca Saplandı - Son Dakika
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Hatay'da Feci Kaza: Motosiklet Dönüş Yapan Araca Saplandı

16.06.2026 08:57
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Hatay'da dönüş yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı, iki kişi havaya uçtu. Tedavi altındalar.

Hatay'da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde yaşandı. Kadın sürücü idaresindeki hafif ticari araçla dönüş yapmak istediği esnada B.B. idaresindeki motosiklet araca ok gibi saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplandığı ve 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Yaralı 2 şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzin, Hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Feci Kaza: Motosiklet Dönüş Yapan Araca Saplandı - Son Dakika

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