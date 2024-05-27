Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi

Hatay'da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.

27.05.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi

HATAY - Hatay'da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Hatay, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:58 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket Üç kişiden ikisi “Çözüm kısırlaştırma“ diyor Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 16:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement