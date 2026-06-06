Hatay\'da Fırtına Tırı Devrildi

Hatay'da seyir halindeki bir tırın üzerinde taşınan konteyner, fırtınanın etkisiyle yola savruldu. O anlar başka bir aracın kamerasında görüntülendi.

Olay, Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırda yüklü olan konteyner, kuvvetli fırtınanın etkisiyle uçtu. Yol kenarına devrilen konteynerin uçtuğu anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; güvenlik önlemi alınmayan tırın tarlaya uçtuğu görüldü. - HATAY