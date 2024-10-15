Hatay'da Fren Arızası: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Fren Arızası: 8 Yaralı

Hatay\'da Fren Arızası: 8 Yaralı

Hatay'da fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan kepçe 7 araca çarptı, 8 kişi yaralandı.

15.10.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da fren sisteminde arıza oluşan kepçe 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı. Freni patlayan kepçenin kontrolden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken fren sistemi arızalanan kepçe, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki araçlara çarpan kepçe, 7 araca zarar verdi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kepçenin kontrolden çıkarak seyrettiği anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerinden araçlar çekilerek yol trafiğine açıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İskenderun, Güvenlik, 3-sayfa, hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Fren Arızası: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 19:56:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Fren Arızası: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.