Hatay\'da Fritöz Yangını, Fırın Mutfağını Kullanılamaz Hale Getirdi

Hatay'da fritözde başlayan yangın, fırının mutfak kısmını kullanılmaz hale getirdi.
İskenderun İlçesi Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan bir fırındaki fritözde meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İskenderun İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken iş yerinin mutfağı kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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