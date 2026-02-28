Hatay'da Füzeler Gökyüzünde Görüldü - Son Dakika
Hatay'da Füzeler Gökyüzünde Görüldü

Hatay'da Füzeler Gökyüzünde Görüldü
28.02.2026 20:20
ABD, İsrail ve İran'a ait füzeler Hatay semalarında görüldü, vatandaşlar anları kaydetti.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'da gökyüzünde ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda kullanılan füzeler görüldü.

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda kullanılan füzeler, havanın kararmasıyla birlikte Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay semalarında görüldü. Füzeler; Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde çıplak gözle görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Hatay, İran, Son Dakika

