Hatay'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Hatay\'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. M.T. hakkında 6 yıl 4 ay 21 gün hapis cezası, E.K. hakkında ise 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

22.02.2024 14:25
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 6 ayrı suç kaydı nedeniyle adli makamlarca hakların da 6 yıl 4 ay 21 gün hapis cezası verilen M.T. ile 3 ayrı tehdit suçu kaydından 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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