Hatay'da Heyelan Otoyolu Kapattı

20.10.2025 09:43
Hatay'da şiddetli yağış sonucu oluşan heyelan nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu kapandı.

Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkiinde mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Selin etkisiyle oluşan heyelan, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkiinde ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede mahsur kalan araçları kurtararak yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

"Kanalın içindeki suyun patlamasıyla heyelan, aracımı oradan buraya kadar getirdi"

Aracının 300 metre mesafeden sürüklendiğini ifade eden vatandaş, "Araç kendi eşime ait. 300 metre yukarıda park halindeydi. Kanalın içindeki suyun patlamasıyla heyelan aracımı oradan buraya kadar getirdi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"Selden dolayı duvarlarımız patladı ve iki aracımızı buraya kadar getirdi"

Selden dolayı 3 aracı bahçeye sürüklenen vatandaş ise, "Gece aşırı yağıştan dolayı sel oldu. Selden dolayı duvarlarımız patladı. İki aracımızı buraya kadar getirdi. Bir aracımızı da bahçeye kadar sürükledi. Orada su olduğu için gidemiyoruz. Şu anda kötü durumdayız. Duvarlar patlayınca sular biraz kesildi ama olanlar oldu. Yetkililerden buraya müdahale etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

