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Hatay'da hırsızlık olayına karışan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da hırsızlık olayına karışan 2 şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı eve baskın yaparak, çeşitli eşyalar ele geçirdi. Hırsızlık olayı şüphelileri gözaltına alındı ve yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay\'da hırsızlık olayına karışan 2 şahıs tutuklandı
03.01.2024 - 18:46,
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Hatay'da hırsızlık olayına karışan 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri bu çerçevede İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı eve baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda, 5 asansör kapısı, 1 ikamet kapısı, 1 klima dış ünitesi ve kablo ele geçirildi. Hırsızlık olayı şüphelileri; L.Y., Ö.Y., M.C. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların çaldıklarını almaya çalışan hurdacı M.D.'ye suç eşyasını satın alma suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan işlemlerden sonra 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da hırsızlık olayına karışan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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