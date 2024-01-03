Hatay'da hırsızlık olayına karışan 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri bu çerçevede İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı eve baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda, 5 asansör kapısı, 1 ikamet kapısı, 1 klima dış ünitesi ve kablo ele geçirildi. Hırsızlık olayı şüphelileri; L.Y., Ö.Y., M.C. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların çaldıklarını almaya çalışan hurdacı M.D.'ye suç eşyasını satın alma suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan işlemlerden sonra 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY