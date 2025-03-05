Hatay\'da Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde iletişim firmasına ait kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz Arpaçiftlik Mahallesinde meydana gelen bir firmaya ait iletişim kablolarının kesilerek çalınması olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2 ayrı adrese yapılan operasyon düzenlendi. Hırsızlık olayının şüphelileri C.B. ile Ö.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY