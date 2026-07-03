Hatay\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; hakkında "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçları başta olmak üzere 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan İ.H.A. adlı şahıs Antakya'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY