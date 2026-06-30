Hatay'da Hırsızlık ve Hızlı Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Hatay'da Hırsızlık ve Hızlı Polis Müdahalesi

30.06.2026 08:50
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Park halindeki motosiklet hırsızlığı, polis tarafından kısa sürede çözülerek motosiklet sahibine teslim edildi.

Hatay'da park halindeki motosikleti rahat tavırlarla çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla motosikleti kısa sürede bulunan Serkan Kallaç, "Allah devletimizden razı olsun" sözleriyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan Serkan Kallaç gece saatlerinde evinde otururken, bir şüpheli şahıs tarafından park halindeki motosikleti çalındı. Şüphelinin motosikleti kendi malıymış gibi rahat tavırlarla çalıştırıp binerek gittiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Motosikletinin evinin önünde olmadığını fark eden Kallaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili kamera kayıtlarını incelemesinin ardından şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken motosiklet de sahibine teslim edildi.

"Polis güçlerimizden Allah razı olsun, hırsızları yakalamış ve motosikletimizi teslim ettiler"

Gece evinin önünden çalınan motosikleti kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür eden Serkan Kallaç, "Yaklaşık 4 gün önce gece sıralarında saat 2.30 civarlarında benim motosikletim çalındı. Polis güçlerimiz dün gece saat 1.30'da beni aradı ve sizin motosikletinizi bulduk dediler. Karakola gittim ve ifademi verdik. Polis güçlerimizden Allah razı olsun. Geçmişlerine rahmet olsun ki hırsızları yakalamış ve motosikletimizi teslim ettiler. Ufak tefek arızalarımız var ve onları da halledeceğiz Allah'ın izniyle. Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi'nde çalınmıştı. Polis ekipleri geldi sağ olsunlar. Ekipler kameralara bakıp incelediler ve sağ olsunlar her caddeye baktılar. Motosikletimiz bulundu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Hırsızlık ve Hızlı Polis Müdahalesi - Son Dakika

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