Hatay\'da Hız Düşkününe 55 Bin TL Ceza

Hatay'da akan trafiğe aldırmadan motosikletle 177 kilometre hıza ulaşan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 55 bin TL trafik cezası uygulandı.

İskenderun ilçesinde yerleşim yerinde akan trafiğe aldırmadan hız yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahıs polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün paylaşım uğruna 177 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışmalarında sürücünün M.F.Y. olduğu tespit edildi. Şahsa toplam 55 bin TL idari para cezası uygulandı ve ayrıca sürücü belgesine 90 gün süreyle el konuldu. - HATAY