Hatay\'da inşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı

Hatay'da inşaat malzemeleri satan iş yerinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bulunan plastik boruların da alev aldığı yangının ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında; can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - HATAY
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