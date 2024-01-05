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Hatay'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Tutuklama, 52 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek - Son Dakika
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Hatay'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Tutuklama, 52 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek

Hatay'da polis ekipleri yurda kaçak yollarla giren şahısların önüne geçmek için operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda 12 şüpheli tutuklandı ve 52 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Hatay\'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Tutuklama, 52 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek
05.01.2024 - 19:50,  Güncelleme: 19:52
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Hatay'da insan kaçakçılığı yapan 12 şahıs tutuklanırken, 52 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Hatay'da polis ekipleri yurda kaçak yollarla giren şahısların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Aralık ve 3 Ocak tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda Reyhanlı yolu, Kırıkhan-Reyhanlı kavşağı üzerinde durdurulan araçların ve Reyhanlı ilcesinde bir garajda bulunan barakanın içinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve sınırdan illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplamda 52 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Olayların şüphelileri M.A., Ö.G., M.Ç., İ.Ö., A.A., İ.H., A.Ş., M.A., C.E., B.H. ile göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan firar olarak aranan H.İ., H.E. ve S.Y. yakalandı. H.İ. isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise işlemler sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Tutuklama, 52 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek - Son Dakika


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